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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Тондела
Пасуш де Феррейра - Тондела: обзор матча 02 мая 2022
Пасуш де Феррейра
02.05.2022, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 1
Завершен
Тондела
90+2'
L. Silva
32'
С. Агра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Тондела
90'
+3
Вторая желтая
М. Саньян
ГОЛ! 1:1!
L. Silva
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Саньян
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Х. Дельгадо
88'
85'
Желтая карточка
P. Trigueira
85'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
С. Агра
84'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Х. Боселли
70'
Замена
Х. Авилес
️️️️
R. Barbosa
Замена
L. Silva
️️️️
Уилтон
67'
59'
Замена
Н. Боржес
️️️️
B.
59'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Ж. Педру
Замена
Денилсон
️️️️
Р. Пиреш
46'
45'
+2
Желтая карточка
П. Аугусто
Желтая карточка
Э. Феррейра
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Агра
Пас отдал
Т. Алмейда
14'
Желтая карточка
B.
9'
Желтая карточка
Ж. Педру
Замена
Л. Баштуш
️️️️
Антунеш
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
33
Марсело Алвес
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
35
Edmilson Mendes
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
3-3-1-3
13
Феррейра
3
Лима
2
Баксиньо
5
Антунеш
15
Дельгадо
46
Пиреш
22
Карлос
10
Сантуш
17
Буцке
7
Феррейра
9
Уилтон
4-2-1-3
88
93
Саньян
19
Алмейда
2
72
Куарежма
28
Аугусто
8
Педру
15
Боселли
7
Агра
10
33
Алвес
5
Антунеш
20
Баштуш
20
Баштуш
5
Антунеш
15
Дельгадо
2
Фонсека
2
Фонсека
15
Дельгадо
46
Пиреш
10
Денилсон
10
Денилсон
46
Пиреш
9
Уилтон
23
23
9
Уилтон
2
30
Боржес
30
Боржес
2
8
Педру
26
Дантас
26
Дантас
8
Педру
7
Агра
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
7
Агра
10
19
Авилес
19
Авилес
10
15
Боселли
9
Дадашов
9
Дадашов
15
Боселли
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Тондела
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
35
Edmilson Mendes
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
35
Edmilson Mendes
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Тондела
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
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Пасуш де Феррейра
Тондела
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