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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - СКА-1938
Неман - СКА-1938: обзор матча 02 мая 2022
Неман
02.05.2022, понедельник, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 4
Завершен
СКА-1938
42'
Ю. Павлюковец
7'
Б. Абдихоликов
27'
Б. Абдихоликов
88'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - СКА-1938
88'
ГОЛ! 1:3!
Б. Абдихоликов
Замена
Р. Грибовский
️️️️
А. Якимов
72'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
С. Куадио
68'
Замена
Е. Зубович
️️️️
В. Жуковский
46'
Замена
А. Шукуров
️️️️
Г. Кадымян
46'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Павлюковец
Пас отдал
Г. Кадымян
42'
27'
ГОЛ! 0:2!
Б. Абдихоликов
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Абдихоликов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
10
Шохрух Абдурахмонов
ЦП
19
Даниил Силинский
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
45
Абдукодир Хусанов
ЦП
2
Андрей Рылач
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Неман
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
3-5-3
4
Васильев
14
Жимо
14
Анюкевич
88
Савицкий
24
Якимов
32
Павлюковец
46
Легчилин
11
Жуковский
1
Малиевский
11
Куадио
92
Кадымян
1-4-5
55
Лаврик
19
Силинский
7
Свирепа
45
Хусанов
10
Абдурахмонов
14
Пашевич
10
Папарига
45
Абдихоликов
24
Макушинский
1
Макавчик
24
Якимов
9
Грибовский
9
Грибовский
24
Якимов
11
Жуковский
17
Зубович
17
Зубович
11
Жуковский
92
Кадымян
10
Шукуров
10
Шукуров
92
Кадымян
11
Куадио
97
Пасевич
97
Пасевич
11
Куадио
Остались в запасе
Неман
СКА-1938
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
21
Alfred Mazurich
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦФ
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Неман - СКА-1938
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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