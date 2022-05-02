Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Аваи
Интернасьонал - Аваи: обзор матча 02 мая 2022
Интернасьонал
02.05.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Аваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Аваи
90'
+4
Желтая карточка
J. Cleber
Желтая карточка
Тайсон
90'
89'
Желтая карточка
А. Чавес
79'
Замена
J. Cleber
️️️️
Раниэле
79'
Замена
В. Потткер
️️️️
Биссоли
Замена
П. Энрике
️️️️
Алемао
74'
Замена
Эстевао
️️️️
Вандерсон
74'
Замена
Давид
️️️️
К. де Пена
65'
Замена
Тайсон
️️️️
Маурисио
65'
Желтая карточка
Эденилсон
61'
60'
Замена
J. Pyerre
️️️️
J. Copete
54'
Желтая карточка
Б. Силва
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Р. Моледо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
9
Алемао
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Раниэле
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
8
Бруно Силва
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
Интернасьонал
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
26
Эстевао
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
17
Vinícius Leite
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
19
Renato
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
3-1-1-1-5
6
Рене
4
Мендес
14
Бустос
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
9
Алемао
4
Моледо
18
Маурисио
42
Даниэл
94
Вандерсон
3-2-1-5
3
Чавес
33
Кортес
14
Раниэле
22
Кевин
5
21
7
1
Фридрих
8
Силва
7
Биссоли
16
4
Моледо
25
Меркадо
25
Меркадо
4
Моледо
94
Вандерсон
26
Эстевао
26
Эстевао
94
Вандерсон
14
де Пена
7
Давид
7
Давид
14
де Пена
18
Маурисио
11
Тайсон
11
Тайсон
18
Маурисио
9
Алемао
7
Энрике
7
Энрике
9
Алемао
7
Биссоли
90
Потткер
90
Потткер
7
Биссоли
14
Раниэле
15
15
14
Раниэле
16
21
21
16
Остались в запасе
Интернасьонал
Аваи
44
Витао
ЦЗ
7
Уэсли
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
17
Vinícius Leite
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
19
Renato
ЦФ
Остались в запасе
44
Витао
ЦЗ
7
Уэсли
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
17
Vinícius Leite
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
19
Renato
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Интернасьонал - Аваи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
Все
Интернасьонал
Аваи
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
1
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
2025.05.29 20:16
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
2025.05.29 15:30
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
2025.05.28 18:38
4
Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, с которыми играл
2025.05.23 23:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+