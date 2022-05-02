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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М - РБ Лейпциг: обзор матча 02 мая 2022
Боруссия М
02.05.2022, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
17'
Б. Эмболо
45+2'
Й. Хофманн
77'
Й. Хофманн
36'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - РБ Лейпциг
Замена
Д. Скалли
️️️️
Л. Нец
90'
+3
Желтая карточка
Й. Хофманн
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
90'
+1
Замена
К. Крамер
️️️️
К. Коне
89'
Замена
А. Плеа
️️️️
Б. Эмболо
89'
Желтая карточка
К. Коне
88'
80'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Лаймер
80'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Н. Мукиэле
ГОЛ! 3:1!
Й. Хофманн
77'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Л. Штиндль
66'
65'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
Красная карточка
Н. Эльведи
64'
46'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Симакан
ГОЛ! 2:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
Б. Эмболо
45'
+2
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкунку
Пас отдал
А. Силва
33'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Й. Гвардиол
Желтая карточка
Л. Штиндль
23'
22'
Желтая карточка
М. Симакан
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Л. Штиндль
17'
10'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
5
Байер
30
Эльведи
25
Нец
22
Ляйнер
17
Коне
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Эмболо
3-2-2-1-2
25
Гулачи
24
Гвардиол
3
Симакан
4
Орбан
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
44
Кампль
27
Лаймер
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
13
Штиндль
5
Фридрих
5
Фридрих
13
Штиндль
25
Нец
29
Скалли
29
Скалли
25
Нец
17
Коне
23
Крамер
23
Крамер
17
Коне
7
Эмболо
14
Плеа
14
Плеа
7
Эмболо
27
Лаймер
8
Собослаи
8
Собослаи
27
Лаймер
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
24
Гвардиол
3
Симакан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
3
Симакан
20
Мукиэле
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Мукиэле
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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