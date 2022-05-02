Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Гомель
Шахтер - Гомель: обзор матча 02 мая 2022
Шахтер
02.05.2022, понедельник, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Гомель
90+3'
Д. Дарбо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Гомель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дарбо
90'
+3
87'
Желтая карточка
А. Потапенко
87'
Замена
В. Совпель
️️️️
Д. Бага
87'
Замена
К. Шевченко
️️️️
А. Потапенко
85'
Желтая карточка
Р. Адеола
84'
Желтая карточка
А. Макась
Замена
В. Сотников
️️️️
И. Черняк
84'
75'
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
Замена
И. Иванович
️️️️
Н. Антич
65'
40'
Желтая карточка
С. Матвейчик
38'
Желтая карточка
А. Ануфриев
34'
Желтая карточка
Д. Бага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
22
Илья Черняк
ЦП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
18
Никита Корзун
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
24
Заим Диванович
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Игор Иванович
ЦФ
9
Dario Kolobarić
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Гомель
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
3-2-1-4
32
Черник
3
Шатара
5
Антич
66
Политевич
77
Юзепчук
99
Шевченко
22
Черняк
98
Дарбо
30
Ахмеди
18
Корзун
31
Соловей
3-4-3
16
Садовский
19
Кучинский
3
Сокол
3
Матвейчик
8
Костров
8
Ануфриев
7
Адеола
25
Бага
15
Макась
17
Потапенко
55
Аффи
22
Черняк
33
Сотников
33
Сотников
22
Черняк
5
Антич
11
Иванович
11
Иванович
5
Антич
25
Бага
77
Совпель
77
Совпель
25
Бага
17
Потапенко
22
Шевченко
22
Шевченко
17
Потапенко
Остались в запасе
Шахтер
Гомель
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Роман Степанов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
24
Заим Диванович
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
9
Dario Kolobarić
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Роман Степанов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
24
Заим Диванович
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
9
Dario Kolobarić
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Шахтер - Гомель
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Строитель
Новости команд
Все
Шахтер
Гомель
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+