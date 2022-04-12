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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Брагантино
Жувентуде - Брагантино: обзор матча 12 апреля 2022
Жувентуде
12.04.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Брагантино
30'
R. (АГ)
69'
О. Руис
12'
Мигел
89'
Талиссон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Брагантино
Желтая карточка
Р. Форстер
90'
+2
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Талиссон
77'
Замена
Хелиньо
️️️️
B. Tubarão
Замена
Талиссон
️️️️
П. Миранда
77'
71'
Замена
Йоран
️️️️
Б. Пракседес
71'
Замена
Итало
️️️️
Алеррандро
Замена
И. Питта
️️️️
Р. Буэно
71'
Замена
Дарлан
️️️️
Юри
71'
ГОЛ! 2:1!
О. Руис
69'
Замена
О. Руис
️️️️
Капиксаба
65'
Замена
E.
️️️️
Чико
65'
57'
Желтая карточка
Клейтон
53'
Желтая карточка
Ж. Силва
46'
Замена
Соррисо
️️️️
К. Эдуардо
46'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Мигел
Желтая карточка
Юри
45'
44'
Желтая карточка
Л. Реалпе
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
R.
30'
Желтая карточка
В. Матеус
27'
19'
Желтая карточка
Мигел
12'
ГОЛ! 0:1!
Мигел
Пас отдал
Л. Эвангелиста
Желтая карточка
П. Миранда
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Бузанелло
ЦФ
50
Юри
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
10
Чико
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
7
Edinho
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
19
Йоран
ЦП
12
Майкон
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
4
Натан
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
15
Итало
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
2-2-5
31
Рейс
28
Миранда
13
Форстер
2
Алвес
16
Жадсон
7
Капиксаба
9
Буэно
94
Мосселин
10
Чико
50
Юри
1-1-5
13
Рамон
30
Эвангелиста
25
Пракседес
99
Мигел
96
Эдуардо
9
Алеррандро
20
50
Юри
37
Дарлан
37
Дарлан
50
Юри
28
Миранда
2
Талиссон
2
Талиссон
28
Миранда
10
Чико
7
7
10
Чико
7
Капиксаба
11
Руис
11
Руис
7
Капиксаба
9
Буэно
9
Питта
9
Питта
9
Буэно
25
Пракседес
19
Йоран
19
Йоран
25
Пракседес
96
Эдуардо
7
Соррисо
7
Соррисо
96
Эдуардо
20
11
Хелиньо
11
Хелиньо
20
99
Мигел
25
Силва
25
Силва
99
Мигел
9
Алеррандро
15
Итало
15
Итало
9
Алеррандро
Остались в запасе
Жувентуде
Брагантино
27
Felipe Alves
ВР
88
Габриэль Тота
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
12
Майкон
ЦФ
4
Натан
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
88
Габриэль Тота
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Остались в запасе
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
12
Майкон
ЦФ
4
Натан
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Жувентуде - Брагантино
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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