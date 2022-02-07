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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 07 февраля 2022
Атлетик
07.02.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
5'
О. Сансет
16'
И. Мартинес
3'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Эспаньол
Желтая карточка
А. Петха
87'
75'
Желтая карточка
О. Хиль
75'
Замена
В. Лей
️️️️
Т. Вилена
75'
Замена
Я. Эррера
️️️️
М. Морланес
Замена
А. Вильялибре
️️️️
О. Сансет
72'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Н. Серрано
72'
Замена
А. Петха
️️️️
А. Беренгер
64'
Замена
И. Уильямс
️️️️
Р. Гарсия
64'
63'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
О. Мелендо
63'
Замена
Д. Лопес
️️️️
С. Гомес
63'
Замена
Л. Морон
️️️️
Л. Димата
Желтая карточка
М. Весга
62'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
58'
ГОЛ! 2:1!
И. Мартинес
Пас отдал
Д. Вивиан
16'
15'
Желтая карточка
М. Морланес
ГОЛ! 1:1!
О. Сансет
Пас отдал
Р. Гарсия
5'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вилена
Пас отдал
Х. Пуадо
Желтая карточка
И. Мартинес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
18
Баленсиага
3
Вивиан
26
Мартинес
15
Леке
14
Дани Гарсия
6
Саррага
22
Серрано
8
Сансет
7
Беренгер
14
Гарсия
4-3-2-1
13
Лопес
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
8
Морланес
10
Дардер
52
Вилена
21
Мелендо
7
Пуадо
11
Димата
7
Беренгер
18
Петха
18
Петха
7
Беренгер
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
22
Серрано
10
Муньяин
10
Муньяин
22
Серрано
14
Гарсия
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
8
Сансет
12
Вильялибре
12
Вильялибре
8
Сансет
21
Гомес
5
Лопес
5
Лопес
21
Гомес
8
Морланес
21
Эррера
21
Эррера
8
Морланес
52
Вилена
7
Лей
7
Лей
52
Вилена
21
Мелендо
23
Эмбарба
23
Эмбарба
21
Мелендо
11
Димата
80
Морон
80
Морон
11
Димата
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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