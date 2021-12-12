ноябрь 2021
декабрь 2021
Турция. Суперлига (2021/2022), 16 тур
12 декабря, воскресенье
13:30
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
Голландия. Эредивизие (2021/2022), 16 тур
12 декабря, воскресенье
14:15
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
18:45
Матч завершен
Италия. Серия А (2021/2022), 17 тур
Франция. Лига 1 (2021/2022), 18 тур
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
Украина. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
12 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 18 тур
Испания. Примера (2021/2022), 17 тур
12 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
20:30
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2021/2022), 17 тур
Австрия. Бундеслига (2021/2022), 18 тур
Чехия. Синот Лига (2021/2022), 18 тур
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
Германия. Бундеслига (2021/2022), 15 тур
Греция. Суперлига (2021/2022), 13 тур
Португалия. Примейра (2021/2022), 14 тур
12 декабря, воскресенье
18:30
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
18:30
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2021, 30 тур
12 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
12 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен