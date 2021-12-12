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    Расписание матчей 12-12-2021

    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    12 декабря, воскресенье
    06:00
    Сальвадор
    0:1
    Чили
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 16 тур
    12 декабря, воскресенье
    13:30
    Адана Демирспор
    1:0
    Гиресунспор
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    16:00
    Йени Малатьяспор
    2:6
    Аланьяспор
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    4:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
    12 декабря, воскресенье
    14:00
    Динамо
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    16:30
    Ахмат
    4:1
    Химки
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    0:0
    Пари НН
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Локомотив
    2:0
    Уфа
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 16 тур
    12 декабря, воскресенье
    14:15
    Твенте
    2:1
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    16:30
    Витесс
    2:1
    Хераклес
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    18:45
    Аякс
    1:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    22:00
    НЕК
    1:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 17 тур
    12 декабря, воскресенье
    14:30
    Торино
    2:1
    Болонья
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Верона
    1:2
    Аталанта
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    20:00
    Наполи
    0:1
    Эмполи
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    20:00
    Сассуоло
    2:1
    Лацио
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    22:45
    Интер
    4:0
    Кальяри
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 18 тур
    12 декабря, воскресенье
    15:00
    Лилль
    0:0
    Лион
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Анжер
    0:1
    Клермон
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Метц
    4:1
    Лорьян
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Ренн
    1:2
    Ницца
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Труа
    1:2
    Бордо
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Страсбур
    0:2
    Марсель
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    22:45
    ПСЖ
    2:0
    Монако
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
    12 декабря, воскресенье
    15:00
    Хартс
    0:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    18:00
    Селтик
    1:0
    Мазервелл
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 18 тур
    12 декабря, воскресенье
    15:00
    Черноморец
    2:1
    Металлист 1925
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    18:00
    Динамо
    1:1
    Заря
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    20:30
    Колос
    2:1
    Минай
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 18 тур
    12 декабря, воскресенье
    15:30
    Антверпен
    2:3
    Стандард
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    18:00
    Юнион СЖ
    2:0
    Мехелен
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    20:30
    Гент
    1:0
    Генк
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    23:00
    Брюгге
    3:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 17 тур
    12 декабря, воскресенье
    16:00
    Вильярреал
    2:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    18:15
    Осасуна
    2:2
    Барселона
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    20:30
    Бетис
    4:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    23:00
    Реал
    2:0
    Атлетико
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 17 тур
    12 декабря, воскресенье
    16:15
    Янг Бойз
    4:3
    Сьон
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    18:30
    Грассхоппер
    1:1
    Люцерн
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    18:30
    Серветт
    2:2
    Базель
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 18 тур
    12 декабря, воскресенье
    16:30
    Адмира Ваккер
    1:2
    Рапид
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    16:30
    Аустрия К
    0:3
    Штурм
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Аустрия
    2:3
    ЛАСК
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 18 тур
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Славия
    2:0
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    0:2
    Теплице
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Динамо
    2:1
    Сигма
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    20:00
    Спарта
    5:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Бернли
    0:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    17:00
    Лестер
    4:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:30
    Кристал Пэлас
    3:1
    Эвертон
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 15 тур
    12 декабря, воскресенье
    17:30
    Гройтер Фюрт
    1:0
    Унион
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:30
    Айнтрахт
    5:2
    Байер
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 13 тур
    12 декабря, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    2:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:0
    Арис
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 14 тур
    12 декабря, воскресенье
    18:30
    Морейренcе
    0:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    18:30
    Белененсеш
    0:1
    Эшторил
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    21:00
    Фамаликан
    1:4
    Бенфика
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    23:30
    Порту
    1:0
    Брага
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 30 тур
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Бранн
    2:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:2
    Мольде
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    2:1
    Волеренга
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    2:0
    Сандефьорд
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    0:3
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Одд
    3:1
    Стабек
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    2:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    12 декабря, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    0:2
    Викинг
    Матч завершен
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