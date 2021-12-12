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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС Ламия
ПАОК - ПАС Ламия: обзор матча 12 декабря 2021
ПАОК
12.12.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
ПАС Ламия
18'
Э. Лирацис
64'
Я. Куртич
7'
B. Arabuli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ПАС Ламия
90'
+3
Желтая карточка
N. Tsoukalos
90'
Желтая карточка
Тайрон
86'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Д. Бехарано
84'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
82'
Замена
А. Эсити
️️️️
Ч. Акпом
82'
79'
Замена
G. Manousakis
️️️️
Х. Элефтериадис
Замена
К. Свидерски
️️️️
Д. Аугусто
75'
70'
Замена
Тайрон
️️️️
К. Нуньес
70'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
С. Генцоглу
69'
Желтая карточка
К. Провидакис
ГОЛ! 2:1!
Я. Куртич
64'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Мург
62'
59'
Желтая карточка
С. Генцоглу
55'
Желтая карточка
К. Нуньес
45'
+3
Желтая карточка
B. Arabuli
ГОЛ! 1:1!
Э. Лирацис
Пас отдал
Д. Аугусто
18'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
9'
Желтая карточка
А. Живкович
7'
7'
ГОЛ! 0:1!
B. Arabuli
Пас отдал
К. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС Ламия
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
4-5-1
1
Пасхалакис
17
Сидклей
15
Ингасон
5
Михайлидис
2
Лирацис
5
Циггарас
99
Мург
8
Аугусто
14
Живкович
27
Куртич
29
Акпом
3-2-5
4
Адеджо
3
Сарамантас
5
Дзанетопулос
13
Генцоглу
16
Бехарано
24
Провидакис
45
9
Романич
20
Элефтериадис
11
Нуньес
29
Акпом
13
Эсити
13
Эсити
29
Акпом
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
99
Мург
21
Бисесвар
21
Бисесвар
99
Мург
8
Аугусто
28
Свидерски
28
Свидерски
8
Аугусто
16
Бехарано
45
45
16
Бехарано
11
Нуньес
20
Тайрон
20
Тайрон
11
Нуньес
13
Генцоглу
8
Цандарис
8
Цандарис
13
Генцоглу
20
Элефтериадис
70
70
20
Элефтериадис
Остались в запасе
ПАОК
ПАС Ламия
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ПАОК - ПАС Ламия
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
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