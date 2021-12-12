Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Эмполи
Наполи - Эмполи: обзор матча 12 декабря 2021
Наполи
12.12.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
71'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Эмполи
Замена
К. Малку
️️️️
Э. Эльмас
87'
82'
Замена
М. Вити
️️️️
С. Луперто
79'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ш. Журковски
71'
ГОЛ! 0:1!
П. Кутроне
64'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Н. Байрами
64'
Замена
С. Риччи
️️️️
Л. Штулац
63'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Л. Хендерсон
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
63'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
63'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Д. Демме
62'
60'
Желтая карточка
Ш. Журковски
Замена
Л. Инсинье
️️️️
П. Зелински
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
96
Адам Унас
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-2-3-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
15
Жуан
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
20
Зелински
6
Демме
96
Унас
99
Эльмас
11
Лосано
10
Мертенс
4-1-2-1-2
25
Викарио
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
65
Паризи
4
Штулац
6
Хендерсон
14
Журковски
10
Байрами
10
Кутроне
9
Пинамонти
6
Демме
99
Ангисса
99
Ангисса
6
Демме
99
Эльмас
24
Малку
24
Малку
99
Эльмас
20
Зелински
10
Инсинье
10
Инсинье
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
10
Байрами
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Байрами
5
Луперто
2
Вити
2
Вити
5
Луперто
4
Штулац
21
Риччи
21
Риччи
4
Штулац
6
Хендерсон
32
Хаас
32
Хаас
6
Хендерсон
14
Журковски
23
Бандинелли
23
Бандинелли
14
Журковски
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Наполи - Эмполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Эмполи
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+