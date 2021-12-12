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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 12 декабря 2021
Айнтрахт
12.12.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
5 : 2
Завершен
Байер
23'
Тута
30'
Й. Линдстрем
50'
Э. Н'Дика
66'
К. Якич
76'
Д. Соу
5'
П. Шик
22'
П. Шик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Камада
87'
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Да Коста
85'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
85'
80'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
80'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
ГОЛ! 5:2!
Д. Соу
Пас отдал
Р. Борре
76'
75'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ж. Фримпонг
67'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Андрих
ГОЛ! 4:2!
К. Якич
66'
66'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
Замена
К. Ленц
️️️️
Й. Хеуге
64'
61'
Желтая карточка
П. Хинкапе
55'
Желтая карточка
Ч. Арангис
ГОЛ! 3:2!
Э. Н'Дика
50'
48'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
46'
ГОЛ! 2:2!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Д. Соу
30'
ГОЛ! 1:2!
Тута
23'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Шик
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
Р. Андрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
21
Данни Да Коста
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
21
Да Коста
18
Костич
18
Камада
35
Линдстрем
19
Борре
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
20
Арангис
8
Андрих
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
14
Шик
Хеуге
3
Ленц
3
Ленц
Хеуге
21
Да Коста
6
Туре
6
Туре
21
Да Коста
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
18
Камада
29
Ламмерс
29
Ламмерс
18
Камада
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
30
Фримпонг
38
Беллараби
38
Беллараби
30
Фримпонг
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Айнтрахт - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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