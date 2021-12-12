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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 12 декабря 2021
Олимпиакос
12.12.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Арис
54'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арис
Желтая карточка
К. Лала
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Х. Матилья
Замена
Г. Родригеш
️️️️
А. Камара
90'
+1
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
84'
Замена
М. Камара
️️️️
Р. Лопеш
82'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Г. Масурас
82'
82'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Джегго
74'
Замена
C. Lopez
️️️️
М. Гарсия
74'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Мансини
72'
Желтая карточка
Фабиано
67'
Желтая карточка
D. Manos
58'
Замена
D. Manos
️️️️
Ф. Бертольо
58'
Замена
Б. Гама
️️️️
Б. Ндиайе
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Р. Лопеш
54'
40'
Желтая карточка
Э. Сакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
33
Denis
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
41
Бухалакис
7
Масурас
20
Камара
9
Лопеш
19
Эль-Араби
3-5-2
33
4
Фабиано
14
Брабец
66
Сакич
7
Мансини
18
Гарсия
8
Джегго
88
5
Ндиайе
11
Ганя
18
Бертольо
9
Лопеш
2
Камара
2
Камара
9
Лопеш
7
Масурас
7
Оникуру
7
Оникуру
7
Масурас
20
Камара
10
Родригеш
10
Родригеш
20
Камара
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
5
Ндиайе
16
Гама
16
Гама
5
Ндиайе
8
Джегго
8
Матилья
8
Матилья
8
Джегго
7
Мансини
11
Итурбе
11
Итурбе
7
Мансини
18
Гарсия
11
11
18
Гарсия
18
Бертольо
9
9
18
Бертольо
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Олимпиакос - Арис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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