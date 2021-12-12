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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Мольде
Хаугесунд - Мольде: обзор матча 12 декабря 2021
Хаугесунд
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 2
Завершен
Мольде
64'
А. Содерлунд
38'
О. Омойджуанфо
58'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Мольде
90'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
Замена
J. Vaage Nilsen
️️️️
Н. Сандберг
90'
89'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
К. Хауген
Замена
А. Столас
️️️️
Т. Педерсен
85'
83'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Эйкрем
69'
Замена
М. Гредем
️️️️
Р. Зехнини
Замена
М. Санде
️️️️
П. Теркильдсен
65'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Содерлунд
64'
58'
ГОЛ! 0:2!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
О. Омойджуанфо
Желтая карточка
А. Содерлунд
44'
38'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Эйкрем
24'
Желтая карточка
М. Линнес
22'
Желтая карточка
Б. Риса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
23
Сондре Лизет
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хаугесунд
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
2-5
21
2
Теркильдсен
18
Кригард
16
Содерлунд
23
Сандберг
25
Ндур
23
Педерсен
4-2-2-2
1
Линде
25
Линнес
33
Риса
15
Бьорнбак
28
Хауген
20
Маннсверк
10
Брейвик
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
98
Зехнини
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
23
Педерсен
23
Столас
23
Столас
23
Педерсен
23
Сандберг
6
6
23
Сандберг
2
Теркильдсен
27
Санде
27
Санде
2
Теркильдсен
23
Эйкрем
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
98
Зехнини
28
Гредем
28
Гредем
98
Зехнини
28
Хауген
23
Сьелстад
23
Сьелстад
28
Хауген
Остались в запасе
Хаугесунд
Мольде
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Алекс Кранинкс
ВР
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Хаугесунд - Мольде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
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