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    Расписание матчей 07-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 30 тур
    7 ноября, воскресенье
    01:00
    Интернасьонал
    1:0
    Гремио
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    1:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    22:00
    Брагантино
    0:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    0:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 11 тур
    7 ноября, воскресенье
    06:00
    Динамо Вл
    4:0
    Сахалин
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 28 тур
    7 ноября, воскресенье
    13:00
    Ислочь
    1:2
    Гомель
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    15:00
    Сморгонь
    1:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Славия-Мозырь
    1:1
    Неман
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 17 тур
    7 ноября, воскресенье
    13:30
    Анжи
    1:4
    Динамо Мх
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    14:00
    Алания-2
    0:2
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 12 тур
    7 ноября, воскресенье
    13:30
    Гезтепе
    0:2
    Коньяспор
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    16:00
    Карагюмрюк
    1:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    16:00
    Адана Демирспор
    1:0
    Хатайспор
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    2:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 21 тур
    7 ноября, воскресенье
    14:00
    Красава
    2:0
    Чита
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 14 тур
    7 ноября, воскресенье
    14:00
    Урал
    0:0
    Зенит
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    16:30
    Ростов
    5:1
    Рубин
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Спартак
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    3:1
    Пари НН
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 12 тур
    7 ноября, воскресенье
    14:15
    Гронинген
    1:1
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    16:30
    Фортуна
    1:4
    ПСВ
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:45
    Витесс
    2:1
    Утрехт
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:45
    Фейеноорд
    1:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    22:00
    Аякс
    0:0
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 12 тур
    7 ноября, воскресенье
    14:30
    Венеция
    3:2
    Рома
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    1:2
    Болонья
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    3:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:00
    Лацио
    3:0
    Салернитана
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:00
    Наполи
    1:1
    Верона
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    22:45
    Милан
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 13 тур
    7 ноября, воскресенье
    15:00
    Марсель
    0:0
    Метц
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Лорьян
    1:2
    Брест
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Нант
    2:2
    Страсбур
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Реймс
    0:0
    Монако
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Сент-Этьен
    3:2
    Клермон
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    0:1
    Монпелье
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    22:45
    Ренн
    4:1
    Лион
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 13 тур
    7 ноября, воскресенье
    15:00
    Данди
    2:4
    Селтик
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:00
    Рейнджерс
    4:2
    Росс Каунти
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 14 тур
    7 ноября, воскресенье
    15:00
    Ингулец
    0:1
    Днепр-1
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:00
    Колос
    1:3
    Шахтер
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:00
    Заря
    3:0
    Верес
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:30
    Львов
    0:2
    Десна
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 14 тур
    7 ноября, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    2:2
    Стандард
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:00
    Серен
    0:0
    Гент
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:30
    Антверпен
    2:0
    Андерлехт
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    23:00
    Генк
    1:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 9 тур
    7 ноября, воскресенье
    16:00
    Астерас
    0:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:15
    Волос
    1:2
    Арис
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:0
    Ионикос
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    1:3
    ПАОК
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 13 тур
    7 ноября, воскресенье
    16:00
    Вильярреал
    1:0
    Хетафе
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:15
    Валенсия
    3:3
    Атлетико
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:30
    Мальорка
    2:2
    Эльче
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:30
    Осасуна
    0:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    23:00
    Бетис
    0:2
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 15 тур
    7 ноября, воскресенье
    16:00
    Ольборг
    1:1
    Рандерс
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    16:00
    Вайле
    3:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:00
    Орхус
    3:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    2:1
    Оденсе
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    22:00
    Силькеборг
    0:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 13 тур
    7 ноября, воскресенье
    16:15
    Серветт
    1:2
    Цюрих
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:30
    Базель
    0:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    18:30
    Лозанна-Спорт
    0:2
    Лугано
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 14 тур
    7 ноября, воскресенье
    16:30
    ЛАСК
    3:0
    Тироль
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    16:30
    Альтах
    Штурм
    Перенесен на неопределенный срок
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Вольфсберг
    4:1
    Рапид
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 11 тур
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Тондела
    4:2
    Маритиму
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:00
    Санта-Клара
    0:3
    Порту
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    22:00
    Пасуш де Феррейра
    0:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 14 тур
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Пардубице
    0:5
    Славия
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Фастав
    0:0
    Яблонец
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Карвина
    2:2
    Словацко
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    20:00
    Спарта
    4:2
    Теплице
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 11 тур
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Арсенал
    1:0
    Уотфорд
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Эвертон
    0:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    17:00
    Лидс
    1:1
    Лестер
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:30
    Вест Хэм
    3:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 11 тур
    7 ноября, воскресенье
    17:30
    Герта
    1:1
    Байер
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:30
    Кельн
    2:2
    Унион
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    21:30
    Гройтер Фюрт
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 26 тур
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    0:1
    Викинг
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    3:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Одд
    2:4
    Кристиансунн
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    1:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    21:00
    Лиллестрем
    0:0
    Волеренга
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 45 тур
    7 ноября, воскресенье
    23:30
    Цинциннати
    1:2
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    23:30
    Коламбус
    2:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    23:30
    Нэшвилл
    1:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    23:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 46 тур
    7 ноября, воскресенье
    23:30
    Нью-Йорк Сити
    1:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    23:30
    Торонто
    1:3
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    7 ноября, воскресенье
    23:30
    Монреаль Импакт
    0:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
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