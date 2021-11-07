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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Оденсе
Брондбю - Оденсе: обзор матча 07 ноября 2021
Брондбю
07.11.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Оденсе
20'
М. Уре
90+1'
М. Френдруп
8'
М. Фрекьяер-Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Оденсе
ГОЛ! 2:1!
М. Френдруп
90'
+1
83'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
77'
Замена
M. Lieder
️️️️
M. Fenger
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
77'
Замена
К. Каппис
️️️️
Й. Радошевич
75'
62'
Замена
И. Жебали
️️️️
М. Опондо
Замена
М. Дивкович
️️️️
С. Хедлунд
59'
Замена
А. Брус
️️️️
Б. Риверос
58'
Замена
М. Греве
️️️️
А. Слимане
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
Пас отдал
С. Хедлунд
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
Пас отдал
Й. Тверсков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
3-2-3-2
1
Хермансен
15
Риверос
5
Тшиемб
2
Максе
5
Хеггхейм
14
Менса
5
Радошевич
20
Слимане
25
Френдруп
17
Уре
15
Хедлунд
2-5-3
1
6
Тверсков
3
11
Опондо
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
11
Сабби
18
30
Андерсен
2
Микельсон
9
15
Риверос
5
Брус
5
Брус
15
Риверос
5
Радошевич
12
Каппис
12
Каппис
5
Радошевич
20
Слимане
17
Греве
17
Греве
20
Слимане
15
Хедлунд
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Хедлунд
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
9
Кадрии
29
Фрекьяер-Йенсен
9
10
10
9
11
Опондо
11
Жебали
11
Жебали
11
Опондо
Остались в запасе
Брондбю
Оденсе
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Брондбю - Оденсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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