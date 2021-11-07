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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАС Ламия
Астерас - ПАС Ламия: обзор матча 07 ноября 2021
Астерас
07.11.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 1
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - ПАС Ламия
Замена
R. Gómez
️️️️
П. Атьенца
84'
84'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
B. Arabuli
76'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Тайрон
76'
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
С. Генцоглу
Замена
Х. Регис
️️️️
А. Бенито
67'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Д. Сантафе
67'
67'
Замена
G. Skondras
️️️️
А. Караманос
Желтая карточка
Ф. Альварес
56'
50'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
10
Кевин Сони
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
40
Сито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС Ламия
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
1-2-5
22
Гарсия
14
Сантафе
6
23
Риера
18
Атьенца
19
Кастаньо
24
Альварес
40
Сито
4-2-5
5
Дзанетопулос
33
88
4
Адеджо
13
Генцоглу
16
Бехарано
1
Гаравелис
24
Провидакис
20
Тайрон
11
Караманос
45
2
Кармона
2
Кармона
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
14
Сантафе
7
Тилика
7
Тилика
14
Сантафе
22
Бенито
20
Регис
20
Регис
22
Бенито
18
Атьенца
21
21
18
Атьенца
11
Караманос
23
23
11
Караманос
20
Тайрон
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
20
Тайрон
45
45
45
45
13
Генцоглу
8
Цандарис
8
Цандарис
13
Генцоглу
Остались в запасе
Астерас
ПАС Ламия
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Астерас - ПАС Ламия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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