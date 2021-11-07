Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Америка Минейро
Атлетико Минейро - Америка Минейро: обзор матча 07 ноября 2021
Атлетико Минейро
07.11.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Америка Минейро
62'
Г. Арана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Америка Минейро
90'
+3
Замена
M. Toscano
️️️️
Жуниньо
Замена
Ревер
️️️️
М. Сарачо
90'
Замена
Додо
️️️️
Г. Арана
90'
Желтая карточка
Г. Арана
89'
87'
Желтая карточка
Б. Назарио
Замена
Гуга
️️️️
Ф. Фильо Мариано
85'
73'
Замена
Б. Назарио
️️️️
Але
73'
Замена
L. Santos
️️️️
M. Zárate
Желтая карточка
Х. Алонсо
72'
ГОЛ! 1:0!
Г. Арана
Пас отдал
Халк
62'
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Саварино
57'
Желтая карточка
Д. Саварино
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
6
Натан Силва
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Америка Минейро
99
Mauro Zárate
ЦФ
16
Але
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
16
Додо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Америка Минейро
10
Бруно Назарио
ЦП
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
3-2-1-5
6
Алонсо
13
Арана
25
Мариано
11
Саварино
29
Аллан
7
Халк
3
Че Че
22
Эверсон
11
Варгас
11
Сарачо
6
Силва
5
45
Силва
1
Кавичиоли
4
Бауэрман
21
Кал
2
25
Мариано
23
Гуга
23
Гуга
25
Мариано
11
Сарачо
4
Ревер
4
Ревер
11
Сарачо
11
Саварино
19
Коста
19
Коста
11
Саварино
13
Арана
16
Додо
16
Додо
13
Арана
16
Але
10
Назарио
10
Назарио
16
Але
8
Жуниньо
20
20
8
Жуниньо
99
0
0
99
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Америка Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Остались в запасе
12
Йори
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Атлетико Минейро - Америка Минейро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Америка Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+