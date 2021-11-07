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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рапид
Вольфсберг - Рапид: обзор матча 07 ноября 2021
Вольфсберг
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Рапид
22'
А. Ясич
31'
Д. Гугганиг
45+1'
Ш. Дьен
63'
Э. Перец
33'
Э. Айву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Рапид
89'
Желтая карточка
Э. Айву
Замена
Л. Шефль
️️️️
А. Ясич
89'
Замена
Д. Шерцер
️️️️
А. Дедич
84'
Замена
А. Боакье
️️️️
Т. Рохер
84'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Тафернер
70'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Перец
70'
69'
Замена
М. Освальд
️️️️
С. Граховац
69'
Замена
К. Аразе
️️️️
М. Груль
67'
Желтая карточка
М. Хофманн
ГОЛ! 4:1!
Э. Перец
Пас отдал
Д. Баумгартнер
63'
46'
Замена
Т. Балло
️️️️
К. Кнасмюллнер
ГОЛ! 3:1!
Ш. Дьен
Пас отдал
М. Тафернер
45'
+1
33'
ГОЛ! 2:1!
Э. Айву
Пас отдал
М. Груль
ГОЛ! 2:0!
Д. Гугганиг
Пас отдал
М. Ляйтгеб
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Ясич
Пас отдал
Ш. Дьен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
2-4-4
31
Кофлер
3
Гугганиг
22
Баумгартнер
10
Лиендл
18
Рохер
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
97
Ясич
37
Дедич
7
Перец
21
Дьен
3-5-1-1
25
Гартлер
28
Хофманн
4
Айву
30
Стойкович
15
Граховац
13
Шик
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
23
Ауэр
18
Груль
9
Кара
37
Дедич
3
Шерцер
3
Шерцер
37
Дедич
97
Ясич
23
Шефль
23
Шефль
97
Ясич
7
Перец
24
Верницниг
24
Верницниг
7
Перец
30
Тафернер
17
Страцниг
17
Страцниг
30
Тафернер
18
Рохер
20
Боакье
20
Боакье
18
Рохер
15
Граховац
28
Освальд
28
Освальд
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
8
Балло
8
Балло
28
Кнасмюллнер
18
Груль
36
Аразе
36
Аразе
18
Груль
Остались в запасе
Вольфсберг
Рапид
29
Мануэль Куттин
ВР
6
Свен Спранглер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Никлас Хедл
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
6
Свен Спранглер
ЦП
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вольфсберг - Рапид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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