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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Лугано
Лозанна-Спорт - Лугано: обзор матча 07 ноября 2021
Лозанна-Спорт
07.11.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Лугано
80'
Р. Циглер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Лугано
90'
+2
Желтая карточка
Y.
86'
Замена
Y.
️️️️
Ж. Целар
Замена
Г. Барес
️️️️
Х. Маю
82'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Циглер
Желтая карточка
А. Саншеш
77'
Замена
К. Соу
️️️️
S. Grippo
75'
Замена
А. Саншеш
️️️️
T. Coyle
68'
64'
Желтая карточка
М. Боттани
Желтая карточка
Д. Мори
52'
Желтая карточка
Ф. Чафик
44'
35'
Желтая карточка
М. Факкинетти
Желтая карточка
T. Coyle
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
2
Simone Grippo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Лугано
12
Attilio Morosoli
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
31
Yuri
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
1-1-5
26
Чафик
14
Маю
17
1
Мори
11
Амдуни
11
21
Пуэртас
3-4-3
1
Сайпи
14
Лаванчи
5
3
Циглер
4
Ловрич
10
Кустодио
7
Факкинетти
14
Саббатини
9
Целар
10
Боттани
11
Лунгойи
2
71
Соу
71
Соу
2
14
Маю
15
Барес
15
Барес
14
Маю
11
10
Саншеш
10
Саншеш
11
9
Целар
31
31
9
Целар
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Лугано
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Attilio Morosoli
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Nikolas Muci
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
79
Жан Н'Гессан
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
9
Mayron George
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
12
Attilio Morosoli
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
9
Nikolas Muci
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Лозанна-Спорт - Лугано
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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