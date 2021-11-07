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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Гомель
Ислочь - Гомель: обзор матча 07 ноября 2021
Ислочь
07.11.2021, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Гомель
53'
Д. Левицкий
71'
В. Побудей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Гомель
90'
Замена
И. Кузьменок
️️️️
A. Vaskov
Замена
А. Конде
️️️️
О. Патоцкий
80'
74'
Замена
А. Иванов
️️️️
И. Заяц
71'
ГОЛ! 0:2!
В. Побудей
Пас отдал
Б. Мишенко
Замена
М. Санец
️️️️
В. Горбачик
71'
Замена
А. Ковалев
️️️️
D. Komarovsky
61'
58'
Замена
A. Vaskov
️️️️
П. Чикида
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Левицкий
Пас отдал
Б. Мишенко
Желтая карточка
В. Горбачик
30'
Желтая карточка
О. Патоцкий
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
32
Вадим Пигас
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Гомель
8
Юрий Пантя
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
56
Руслан Юденков
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Ислочь
77
Артем Зимин
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
24
Максим Санец
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Гомель
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
1-1-2-5
30
3
Зинович
10
Лисакович
91
Патоцкий
18
Степанов
7
Соса
25
Дибанго
15
7
Козыренко
33
Горбачик
2-1-5
8
Пантя
7
Мишенко
8
Костров
27
Чикида
31
Соловей
30
Побудей
11
Левицкий
9
Батищев
91
Патоцкий
6
Конде
6
Конде
91
Патоцкий
33
Горбачик
24
Санец
24
Санец
33
Горбачик
15
17
Ковалев
17
Ковалев
15
25
Кузьменок
25
Кузьменок
16
Заяц
12
Иванов
12
Иванов
16
Заяц
27
Чикида
0
0
27
Чикида
Остались в запасе
Ислочь
Гомель
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Артем Зимин
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
9
Дмитрий Бородин
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Артем Зимин
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Остались в запасе
9
Дмитрий Бородин
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Ислочь - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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