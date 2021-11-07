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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Кристиансунд
Одд - Кристиансунд: обзор матча 07 ноября 2021
Одд
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
2 : 4
Завершен
Кристиансунд
1'
К. Валлем
65'
Т. Лауритсен
4'
Т. Гьертсен
48'
М. Мава
54'
М. Мава
78'
М. Мава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Кристиансунд
90'
+3
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
М. Мава
Желтая карточка
Д. Китолано
86'
85'
Замена
А. Диоп
️️️️
Л. Каллудра
78'
ГОЛ! 2:4!
М. Мава
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
72'
70'
Желтая карточка
E. Sivertsen
70'
Замена
Б. Бай
️️️️
А. Муколли
70'
Замена
A. Askar
️️️️
E. Sivertsen
ГОЛ! 2:3!
Т. Лауритсен
Пас отдал
С. Свендсен
65'
Замена
М. Евтович
️️️️
К. Валлем
58'
Замена
О. Бьортуфт
️️️️
М. Леквен
58'
54'
ГОЛ! 1:3!
М. Мава
Пас отдал
Т. Гьертсен
48'
ГОЛ! 1:2!
М. Мава
Пас отдал
Л. Каллудра
Замена
С. Овусу
️️️️
E. Jonassen
46'
Желтая карточка
Т. Лауритсен
22'
4'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гьертсен
ГОЛ! 1:0!
К. Валлем
Пас отдал
E. Jonassen
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Emil Jonassen
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
1-5
6
Леквен
9
Лауритсен
21
Хаген
1
Вальстедт
7
Свендсен
6
Валлем
2-3-5
34
МакДермотт
19
15
10
Каллудра
6
7
Гьертсен
14
Мава
19
Картум
98
Муколли
22
6
Исаксен
6
Леквен
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
6
Леквен
1
Йоргенсен
15
Кастрати
15
Кастрати
1
Йоргенсен
6
Валлем
26
Евтович
26
Евтович
6
Валлем
26
28
Овусу
28
Овусу
26
14
Мава
9
Виллумссон
9
Виллумссон
14
Мава
10
Каллудра
28
Диоп
28
Диоп
10
Каллудра
15
77
77
15
98
Муколли
13
Бай
13
Бай
98
Муколли
Остались в запасе
Одд
Кристиансунд
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Одд - Кристиансунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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