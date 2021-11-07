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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Нижний Новгород
Ахмат - Нижний Новгород: обзор матча 07 ноября 2021
Ахмат
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
40'
М. Конате
72'
Д. Пенчиков (АГ)
90'
Д. Уткин
55'
К. Косарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Нижний Новгород
ГОЛ! 3:1!
Д. Уткин
90'
Желтая карточка
Л. Садулаев
79'
Замена
Г. Янку
️️️️
М. Конате
78'
Замена
А. Швец
️️️️
И. Коновалов
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Пенчиков
72'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Е. Харин
66'
Замена
А. Архипов
️️️️
В. Карапузов
66'
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Косарев
52'
Замена
К. Косарев
️️️️
Б. Балай
46'
Замена
И. Миладинович
️️️️
К. Гоцук
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
Е. Харин
40'
38'
Желтая карточка
Н. Калинский
Желтая карточка
И. Коновалов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
23
Нижич
4
Быстров
94
Тимофеев
17
Коновалов
47
Уткин
59
Харин
17
Карапузов
13
Конате
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
4
Пенчиков
5
Кечкеш
24
Гоцук
6
Юлдошев
22
Каккоев
73
Шарипов
78
Калинский
17
Берковский
31
Ткачук
9
Балай
59
Харин
7
Садулаев
7
Садулаев
59
Харин
17
Коновалов
0
Швец
0
Швец
17
Коновалов
13
Конате
10
Янку
10
Янку
13
Конате
17
Карапузов
9
Архипов
9
Архипов
17
Карапузов
24
Гоцук
45
Миладинович
45
Миладинович
24
Гоцук
9
Балай
22
Косарев
22
Косарев
9
Балай
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
88
Андрей Синицын
ВР
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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