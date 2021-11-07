Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Галатасарай
Карагюмрюк - Галатасарай: обзор матча 07 ноября 2021
Карагюмрюк
07.11.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
69'
А. Бертолаччи
88'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Галатасарай
90'
+6
Желтая карточка
В. Нельссон
Желтая карточка
А. Угур
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Мохамед
Желтая карточка
Д. Эркин
83'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
82'
Желтая карточка
В. Хеденстад
78'
78'
Замена
М. Дианье
️️️️
Р. Бабел
78'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
78'
Замена
О. Морутан
️️️️
А. Чикелдэу
Желтая карточка
А. Бертолаччи
70'
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Ф. Борини
69'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
M. Benatia
68'
65'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
63'
Замена
С. Фегули
️️️️
Э. Килинк
63'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Х. Дервисоглу
47'
Желтая карточка
Б. Кутлу
Замена
M. Benatia
️️️️
Я. Карамо
46'
Желтая карточка
А. Пешич
35'
Замена
А. Угур
️️️️
Б. Бекароглу
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Medhi Benatia
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
90
Берке Демиркан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-2-2-3
88
Эркин
87
Жуканович
6
Хеденстад
86
Бекароглу
10
Дурмаз
6
Билья
14
Карамо
7
Муса
16
Борини
8
Пешич
2
Вивиано
4-2-1-3
16
Муслера
25
Нельссон
23
Маркао
2
Йедлин
18
Байрам
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
8
Бабел
11
Килинк
14
Карамо
5
5
14
Карамо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
86
Бекароглу
77
Угур
77
Угур
86
Бекароглу
11
Килинк
8
Фегули
8
Фегули
11
Килинк
20
Чикелдэу
80
Морутан
80
Морутан
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
8
Бабел
45
Дианье
45
Дианье
8
Бабел
28
Дервисоглу
42
Мохамед
42
Мохамед
28
Дервисоглу
Остались в запасе
Карагюмрюк
Галатасарай
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
90
Берке Демиркан
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
90
Берке Демиркан
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Карагюмрюк - Галатасарай
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+