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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Рандерс
Ольборг - Рандерс: обзор матча 07 ноября 2021
Ольборг
07.11.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
1'
М. Макарич
56'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Рандерс
90'
+6
Желтая карточка
С. Пизингер
Замена
R.
️️️️
К. Куск
90'
+4
Вторая желтая
П. Феррейра
90'
+2
Желтая карточка
П. Феррейра
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. Камара
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Макарич
83'
81'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Тибблинг
75'
Замена
М. Эго
️️️️
С. Одей
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Л. Прип
75'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
Т. Кеинде
46'
Замена
А. Камара
️️️️
Н. Брок-Мадсен
46'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
Т. Клюснер
ГОЛ! 1:0!
М. Макарич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
6
Педру Феррейра
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Ольборг
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-3-4
45
Хагельскьер
5
Теланнер
2
Паллесен
2
Росс
8
Фоссум
6
Хойхольт
18
Прип
6
Феррейра
35
Ринне
9
Макарич
7
Куск
3-4-4
15
Копплин
15
Марксен
8
Пизингер
20
Клюснер
14
Лауэнборг
11
Тибблинг
23
Бундгор
4
Йонсен
44
Брок-Мадсен
98
Одей
30
Карльгрен
18
Прип
3
Нильсен
3
Нильсен
18
Прип
9
Макарич
22
Прица
22
Прица
9
Макарич
7
Куск
10
10
7
Куск
20
Клюснер
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
11
Тибблинг
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Тибблинг
98
Одей
45
Эго
45
Эго
98
Одей
44
Брок-Мадсен
45
Камара
45
Камара
44
Брок-Мадсен
Остались в запасе
Ольборг
Рандерс
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Ольборг - Рандерс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Рандерс
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