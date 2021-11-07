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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Росс Каунти
Рейнджерс - Росс Каунти: обзор матча 07 ноября 2021
Рейнджерс
07.11.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Росс Каунти
19'
Д. Арибо
30'
Р. Кент
49'
Ж. Бакуна
60'
А. Яковитти (АГ)
6'
Ж. Унгбо
87'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Росс Каунти
87'
ГОЛ! 4:2!
Д. Уайт
84'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Р. Каллахан
72'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Ж. Унгбо
Замена
Р. Джек
️️️️
Д. Ландстрем
71'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Л. Балогун
70'
Замена
К. Руф
️️️️
Р. Кент
61'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
А. Яковитти
60'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Бакуна
Пас отдал
Д. Арибо
49'
Желтая карточка
Л. Балогун
41'
37'
Желтая карточка
Д. Болдуин
ГОЛ! 2:1!
Р. Кент
Пас отдал
Ж. Бакуна
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Арибо
Пас отдал
Д. Тавернье
19'
12'
Желтая карточка
А. Яковитти
6'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Унгбо
Пас отдал
Р. Чарльз-Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Бейсси
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
7
Бакуна
18
Арибо
6
Ландстрем
77
Кент
10
Хаджи
10
Сакала
2-5
13
Мэйнард-Брюэр
22
Тиллсон
12
Пэтон
18
Каллахан
4
Кларк
4
Яковитти
8
Рэндалл
2
Берроуз
27
Балогун
2
Паттерсон
2
Паттерсон
27
Балогун
6
Ландстрем
8
Джек
8
Джек
6
Ландстрем
77
Кент
7
Руф
7
Руф
77
Кент
15
Унгбо
10
Уайт
10
Уайт
15
Унгбо
18
Каллахан
9
Самуэль
9
Самуэль
18
Каллахан
Остались в запасе
Рейнджерс
Росс Каунти
33
Джон МакЛафлин
ВР
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Рейнджерс - Росс Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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