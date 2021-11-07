Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Чикаго Файр
Коламбус - Чикаго Файр: обзор матча 07 ноября 2021
Коламбус
07.11.2021, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 45 тур
2 : 0
Завершен
Чикаго Файр
31'
Л. Зелараян
58'
М. Берри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Чикаго Файр
89'
Желтая карточка
S. Ivanov
88'
Желтая карточка
Д. Эспиноса
Замена
Х. Аффул
️️️️
С. Морейра
87'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
М. Берри
87'
Замена
А. Мэцан
️️️️
П. Сантуш
83'
80'
Замена
W. Omsberg
️️️️
К. Теран
80'
Замена
J. Casas
️️️️
М. Пинеда
72'
Замена
A. Monis
️️️️
Ч. Оффор
71'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Б. Секулич
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Этьенн
63'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
M. Hairston
63'
62'
Желтая карточка
Ч. Оффор
59'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
ГОЛ! 2:0!
М. Берри
58'
46'
Замена
S. Ivanov
️️️️
А. Медран
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
14
Waylon Francis
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
3-5-2
89
Ром
31
Морейра
16
Валенсуэла
3
7
Сантуш
6
14
11
Этьенн
10
Зелараян
3
27
Берри
2-3-5
3
29
Наварро
22
Пинеда
31
Наварро
10
Медран
9
Оффор
2
Секулич
22
Теран
11
Гутьеррес
31
Алиседа
31
Морейра
25
Аффул
25
Аффул
31
Морейра
14
6
Фрейзер
6
Фрейзер
14
7
Сантуш
23
Мэцан
23
Мэцан
7
Сантуш
27
Берри
99
99
27
Берри
11
Этьенн
11
Диас
11
Диас
11
Этьенн
22
Теран
16
16
22
Теран
22
Пинеда
37
37
22
Пинеда
2
Секулич
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Секулич
10
Медран
91
91
10
Медран
9
Оффор
38
38
9
Оффор
Остались в запасе
Коламбус
Чикаго Файр
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Waylon Francis
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
1
Крис Брейди
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Waylon Francis
ЦФ
Остались в запасе
1
Крис Брейди
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Коламбус - Чикаго Файр
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Чикаго Файр
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
20:59
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
20:59
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+