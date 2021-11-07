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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Санкт-Галлен
Базель - Санкт-Галлен: обзор матча 07 ноября 2021
Базель
07.11.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
87'
Э. Йуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Санкт-Галлен
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Л. Миллар
88'
87'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йуан
Пас отдал
В. Руис
87'
Замена
П. Суттер
️️️️
B. Traore
82'
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
Замена
М. Паласиос
️️️️
Д. Ндой
82'
Желтая карточка
Д. Ндой
76'
Желтая карточка
В. Бюргер
70'
68'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
К. Дуа
Замена
В. Бюргер
️️️️
Ф. Фрай
58'
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Штокер
58'
Желтая карточка
Л. Миллар
46'
24'
Желтая карточка
M. Nuhu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
34
Нассер Джига
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Базель
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Санкт-Галлен
30
Виктор Руис
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
3-3-2-2
13
Линднер
18
Петретта
3
Пельмар
18
Лопес
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
17
Миллар
14
Ндой
19
Кабрал
34
Джига
3-5
1
Зиги
23
Фазлийи
16
Гертлер
4
Стильхарт
27
Йуан
3
22
Шмидт
9
Дуа
21
20
Фрай
18
Бюргер
18
Бюргер
20
Фрай
14
Ндой
20
Паласиос
20
Паласиос
14
Ндой
14
Штокер
19
Малес
19
Малес
14
Штокер
17
Миллар
11
Фернандеш
11
Фернандеш
17
Миллар
9
Дуа
21
Гуйемено
21
Гуйемено
9
Дуа
21
6
Суттер
6
Суттер
21
Остались в запасе
Базель
Санкт-Галлен
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
30
Виктор Руис
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Остались в запасе
30
Виктор Руис
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Базель - Санкт-Галлен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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