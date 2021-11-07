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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 07 ноября 2021
Осасуна
07.11.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
72'
М. Мерино
82'
А. Янузай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
90'
+1
Желтая карточка
М. Субименди
87'
Замена
Х. Лобете
️️️️
А. Янузай
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
83'
83'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Д. Сильва
Замена
Х. Анхель
️️️️
М. Санчес
83'
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Янузай
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Мерино
Пас отдал
Порту
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Барха
71'
71'
Замена
Порту
️️️️
А. Барренечеа
70'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
46'
Замена
А. Муньос
️️️️
Д. Рико
28'
Желтая карточка
Д. Рико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
23
Санчес
5
Гарсия
15
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
19
Кике
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
24
Ле Норман
15
Рико
23
Мерино
36
Субименди
24
Янузай
21
Сильва
7
Барренечеа
9
Исак
23
Санчес
3
Анхель
3
Анхель
23
Санчес
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
11
Барха
6
Авила
6
Авила
11
Барха
15
Рико
3
Муньос
3
Муньос
15
Рико
21
Сильва
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
21
Сильва
7
Барренечеа
10
Порту
10
Порту
7
Барренечеа
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
24
Янузай
24
Лобете
24
Лобете
24
Янузай
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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