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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Словацко
Карвина - Словацко: обзор матча 07 ноября 2021
Карвина
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Словацко
11'
M. Papadopulos
81'
M. Túlio
37'
С. Хофманн
56'
Я. Калабишка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Словацко
ГОЛ! 2:2!
M. Túlio
Пас отдал
К. Косе
81'
78'
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
78'
Замена
П. Шимко
️️️️
В. Юрецка
Замена
D. Stropek
️️️️
J.
72'
65'
Замена
J. Navratil
️️️️
М. Петржела
Замена
M. Túlio
️️️️
L. Bartosak
61'
Желтая карточка
К. Косе
59'
56'
ГОЛ! 1:2!
Я. Калабишка
Пас отдал
Р. Сисилия
Замена
Э. Шехич
️️️️
А. Крапка
52'
Замена
А. Несицки
️️️️
Л. Чмелик
46'
37'
ГОЛ! 1:1!
С. Хофманн
Пас отдал
Л. Садилек
34'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
В. Даничек
31'
Желтая карточка
С. Хофманн
ГОЛ! 1:0!
M. Papadopulos
Пас отдал
А. Крапка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
44
Элдар Шехич
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
3-2-3-3
44
39
Крапка
3
Сантос
3
31
21
5
Косе
99
Синявский
27
9
Чмелик
26
3-5-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
3
Кадлец
95
Хользер
28
Даничек
91
Калабишка
11
Петржела
18
Садилек
20
Хавлик
23
Рейнберк
15
Юрецка
21
23
23
21
31
12
12
31
9
Чмелик
9
Несицки
9
Несицки
9
Чмелик
39
Крапка
44
Шехич
44
Шехич
39
Крапка
15
Юрецка
4
Шимко
4
Шимко
15
Юрецка
11
Петржела
30
30
11
Петржела
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
28
Даничек
22
Сисилия
22
Сисилия
28
Даничек
Остались в запасе
Карвина
Словацко
10
R. Mikus
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
21
Михал Кохут
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
10
R. Mikus
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
Остались в запасе
21
Михал Кохут
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Карвина - Словацко
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Карвина
Словацко
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