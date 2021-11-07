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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лион
Ренн - Лион: обзор матча 07 ноября 2021
Ренн
07.11.2021, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 1
Завершен
Лион
45'
Г. Лаборд
51'
Х. Траоре
76'
А. Трюффер
83'
А. Трюффер
90+3'
Л. Пакета (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лион
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Пакета
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
90'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Л. Майер
90'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
87'
ГОЛ! 4:0!
А. Трюффер
Пас отдал
К. Сулемана
83'
82'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
ГОЛ! 3:0!
А. Трюффер
Пас отдал
Ф. Тайт
76'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Б. Бурижо
73'
Замена
А. Трюффер
️️️️
М. Терье
73'
51'
Желтая карточка
И. Слимани
ГОЛ! 2:0!
Х. Траоре
51'
46'
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Гимарайнс
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Б. Бурижо
45'
40'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
В. Омари
34'
Желтая карточка
Б. Сантамария
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гомис
24
Мелинг
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Лаборд
4-1-3-1-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
17
Боатенг
64
Денайе
33
Эмерсон
23
Мендес
39
Гимарайнс
8
Какере
10
Ауа
11
Пакета
9
Экамби
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
14
Майер
18
Угочукву
18
Угочукву
14
Майер
11
Терье
3
Трюффер
3
Трюффер
11
Терье
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
27
Бурижо
7
Сулемана
7
Сулемана
27
Бурижо
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
39
Гимарайнс
19
Слимани
19
Слимани
39
Гимарайнс
Остались в запасе
Ренн
Лион
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ренн - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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