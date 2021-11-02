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    Расписание матчей 02-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2021/2022), 10 тур
    2 ноября, вторник
    00:15
    Морейренcе
    1:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 29 тур
    2 ноября, вторник
    02:00
    Куяба
    1:0
    Брагантино
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    03:30
    Коринтианс
    1:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 45 тур
    2 ноября, вторник
    05:00
    Сиэтл
    1:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 18 тур
    2 ноября, вторник
    08:30
    Новосибирск
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 4 тур, группа G
    2 ноября, вторник
    20:45
    Вольфсбург
    2:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    23:00
    Севилья
    1:2
    Лилль
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 4 тур, группа H
    2 ноября, вторник
    20:45
    Мальме
    0:1
    Челси
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    23:00
    Ювентус
    4:2
    Зенит
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 4 тур
    2 ноября, вторник
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:2
    Фламенго
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 16 тур
    2 ноября, вторник
    22:45
    Бирмингем Сити
    3:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    22:45
    Ковентри
    1:2
    Суонси
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    22:45
    Лутон Таун
    3:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    22:45
    Миллуолл
    1:0
    Рединг
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    1:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    22:45
    Питерборо Юнайтед
    1:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 4 тур, группа E
    2 ноября, вторник
    23:00
    Бавария
    5:2
    Бенфика
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    23:00
    Динамо
    0:1
    Барселона
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 4 тур, группа F
    2 ноября, вторник
    23:00
    Аталанта
    2:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    2 ноября, вторник
    23:00
    Вильярреал
    2:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
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