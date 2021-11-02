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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Суонси
Ковентри - Суонси: обзор матча 02 ноября 2021
Ковентри
02.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
27'
К. МакФадзин
5'
Д. Патерсон
12'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Суонси
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
89'
83'
Желтая карточка
Ф. Даунс
72'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Ж. Пироэ
Замена
Д. Джонс
️️️️
Д. Аллен
70'
62'
Замена
М. Обафеми
️️️️
О. Нтчам
ГОЛ! 1:2!
К. МакФадзин
Пас отдал
Г. Хамер
27'
25'
Желтая карточка
Р. Беннетт
12'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пироэ
Пас отдал
И. Лейрд
Желтая карточка
Г. Хамер
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
25
Фанкати Дабо
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ковентри
34
Тодд Кейн
ЦЗ
10
Джоди Джонс
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Суонси
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
17
О'Харе
24
Аллен
14
Дьекереш
24
Гудден
38
Хамер
5
МакФадзин
4-4-2
29
Хамер
26
Ноутон
3
Мэннинг
6
Беннетт
21
Бидуэлл
8
Смит
10
Нтчам
6
Гримес
35
Патерсон
2
Лейрд
9
Пироэ
24
Аллен
10
Джонс
10
Джонс
24
Аллен
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
10
Нтчам
21
Обафеми
21
Обафеми
10
Нтчам
9
Пироэ
4
Даунс
4
Даунс
9
Пироэ
Остались в запасе
Ковентри
Суонси
34
Тодд Кейн
ЦЗ
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ЦЗ
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
7
Морган Уиттакер
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Ковентри - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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