Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Брагантино
Куяба - Брагантино: обзор матча 02 ноября 2021
Куяба
02.11.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
90+4'
R. Gava
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Брагантино
ГОЛ! 1:0!
R. Gava
90'
+4
85'
Замена
G. Novaes
️️️️
Хелиньо
Желтая карточка
Ж. Лукас
79'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Клайсон
75'
Замена
R. Gava
️️️️
M.
74'
Замена
U. Correia
️️️️
Ж. Виларди
74'
73'
Желтая карточка
Л. Ортис
Замена
F. Marques
️️️️
Камило
66'
Замена
É.
️️️️
J.
60'
58'
Замена
Л. Реалпе
️️️️
Веверсон
46'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Алеррандро
45'
+1
Желтая карточка
Веверсон
45'
Желтая карточка
Алеррандро
37'
Пенальти не реализован!
Хелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
27
Камило
ЦФ
50
Юри
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Luciano
ЦП
7
Рамирес
ЦП
26
Веверсон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
4
Натан
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Брагантино
38
Cristiano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
17
Weverton
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
4
Паулао
29
Клайсон
50
Юри
22
18
6
Виларди
27
Камило
1-2-5
3
Ортис
43
7
Рамирес
4
Натан
15
Итало
9
Алеррандро
28
Куэльо
11
Хелиньо
6
Виларди
8
8
6
Виларди
27
Камило
19
19
27
Камило
22
18
18
22
29
Клайсон
7
Кафу
7
Кафу
29
Клайсон
18
19
19
18
26
Веверсон
3
Реалпе
3
Реалпе
26
Веверсон
9
Алеррандро
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
9
Алеррандро
11
Хелиньо
39
39
11
Хелиньо
Остались в запасе
Куяба
Брагантино
13
Марллон
ЦЗ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
38
Cristiano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
17
Weverton
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
13
Марллон
ЦЗ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Остались в запасе
38
Cristiano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
17
Weverton
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Куяба - Брагантино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
Новости команд
Все
Куяба
Брагантино
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+