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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Зенит
Ювентус - Зенит: обзор матча 02 ноября 2021
Ювентус
02.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
4 : 2
Завершен
Зенит
11'
П. Дибала
58'
П. Дибала (П)
73'
Ф. Кьеза
82'
А. Мората
26'
Л. Бонуччи (АГ)
90+2'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Зенит
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
Д. Кулушевски
89'
88'
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
Вендел
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
П. Дибала
85'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Л. Бонуччи
85'
ГОЛ! 4:1!
А. Мората
Пас отдал
П. Дибала
82'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Ф. Бернардески
80'
Замена
Артур
️️️️
М. Локателли
80'
75'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
75'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Я. Ракицкий
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Ф. Бернардески
73'
Желтая карточка
М. Локателли
68'
59'
Замена
Малком
️️️️
А. Мостовой
59'
Замена
Д. Круговой
️️️️
В. Караваев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дибала
58'
Пенальти не реализован!
П. Дибала
57'
54'
Желтая карточка
Д. Ловрен
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
15
Вячеслав Караваев
ЛАЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
14
Кьеза
10
Бернардески
21
Мората
21
Дибала
4-2-1-2-1
33
Крицюк
11
Сутормин
78
Чистяков
44
Ракицкий
6
Ловрен
5
Барриос
15
Караваев
8
Вендел
33
Клаудиньо
77
Мостовой
20
Азмун
19
Бонуччи
24
Ругани
24
Ругани
19
Бонуччи
10
Бернардески
12
Рабьо
12
Рабьо
10
Бернардески
5
Локателли
6
Артур
6
Артур
5
Локателли
21
Дибала
21
Кулушевски
21
Кулушевски
21
Дибала
15
Караваев
3
Круговой
3
Круговой
15
Караваев
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
8
Вендел
44
Кузнецов
44
Кузнецов
8
Вендел
77
Мостовой
10
Малком
10
Малком
77
Мостовой
44
Ракицкий
22
Дзюба
22
Дзюба
44
Ракицкий
Остались в запасе
Ювентус
Зенит
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Кирилл Кравцов
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ювентус - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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