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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Бенфика
Бавария - Бенфика: обзор матча 02 ноября 2021
Бавария
02.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
5 : 2
Завершен
Бенфика
26'
Р. Левандовски
32'
С. Гнабри
49'
Л. Сане
61'
Р. Левандовски
84'
Р. Левандовски
38'
Морато
74'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Бенфика
Замена
Б. Сарр
️️️️
С. Гнабри
85'
ГОЛ! 5:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Нойер
84'
77'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Ж. Мариу
77'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
А. Гримальдо
74'
ГОЛ! 4:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Ж. Мариу
Замена
М. Забитцер
️️️️
Й. Киммих
72'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Л. Сане
72'
Желтая карточка
Т. Ньянзу
69'
Замена
О. Ричардс
️️️️
А. Дэвис
64'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
64'
64'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
64'
Замена
Рафа
️️️️
Пицци
64'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Яремчук
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
61'
Желтая карточка
Д. Упамекано
51'
ГОЛ! 3:1!
Л. Сане
Пас отдал
А. Дэвис
49'
Пенальти не реализован!
Р. Левандовски
45'
+1
45'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
38'
ГОЛ! 2:1!
Морато
Пас отдал
А. Гримальдо
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Р. Левандовски
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Пицци
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
23
Ньянзу
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
3-2-2-1-2
1
Влаходимос
4
Вериссимо
14
Вертонген
5
Морато
12
Жилберто
22
Гримальдо
8
Мейте
23
Мариу
21
Пицци
9
Яремчук
7
Эвертон
19
Дэвис
3
Ричардс
3
Ричардс
19
Дэвис
7
Гнабри
70
Сарр
70
Сарр
7
Гнабри
6
Киммих
20
Забитцер
20
Забитцер
6
Киммих
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
10
Сане
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Сане
22
Гримальдо
9
Рамуш
9
Рамуш
22
Гримальдо
7
Эвертон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
23
Мариу
8
Бернарду
8
Бернарду
23
Мариу
21
Пицци
27
Рафа
27
Рафа
21
Пицци
9
Яремчук
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Яремчук
Остались в запасе
Бавария
Бенфика
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
23
Элтон Лейте
ВР
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
99
Миле Свилар
ВР
4
Ферру
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бавария - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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