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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Бристоль Сити
Бирмингем Сити - Бристоль Сити: обзор матча 02 ноября 2021
Бирмингем Сити
02.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 0
Завершен
Бристоль Сити
14'
Р. МакГри
68'
С. Хоган
76'
Г. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Бристоль Сити
87'
Желтая карточка
А. Вайманн
82'
Желтая карточка
Т. Бакинсон
82'
Замена
К. Принг
️️️️
Д. Дасилва
82'
Замена
А. Скотт
️️️️
Н. Уэллс
ГОЛ! 3:0!
Г. Гарднер
Пас отдал
Д. Грэм
76'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
73'
ГОЛ! 2:0!
С. Хоган
Пас отдал
Т. Дини
68'
54'
Замена
Х. Массенго
️️️️
М. Джеймс
Замена
Х. Дин
️️️️
Д. Сэндерсон
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. МакГри
Пас отдал
Т. Дини
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Джордан Грэм
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
19
Джордж Таннер
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бристоль Сити
26
Айман Бенарус
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
3-1-2-4
20
Шаркич
32
Фрэнд
28
Сэндерсон
4
Робертс
26
Суньич
20
Гарднер
8
МакГри
91
Бела
25
Хоган
14
Дини
10
Грэм
3-1-5
25
Бентли
12
Дасилва
26
Калас
26
Винер
37
Джеймс
19
Таннер
21
Уэллс
18
Мартин
18
Вайманн
19
Бакинсон
28
Сэндерсон
6
Дин
6
Дин
28
Сэндерсон
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
37
Джеймс
4
Массенго
4
Массенго
37
Джеймс
12
Дасилва
3
Принг
3
Принг
12
Дасилва
21
Уэллс
8
Скотт
8
Скотт
21
Уэллс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
26
Айман Бенарус
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
Остались в запасе
26
Айман Бенарус
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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