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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 ноября 2021
Питерборо Юнайтед
02.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
84'
Д. Кларк-Харрис
74'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк-Харрис
84'
83'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
Желтая карточка
Д. Тэйлор
81'
Замена
К. Поку
️️️️
М. Биверс
81'
76'
Замена
О. Тертон
️️️️
Д. Холмс
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд
69'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Синани
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Грант
55'
Замена
Д. Батлер
️️️️
Д. Уорд
55'
Желтая карточка
Н. Томпсон
54'
52'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
46'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Хогг
45'
Желтая карточка
С. Томас
Желтая карточка
О. Норберн
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Джо Уорд
ЦП
8
Джордж Грант
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
6
Конор Ковентри
ОП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
1-1-1-5
5
Эдвардс
23
Уорд
23
Дембеле
8
Норберн
11
Шмодикс
14
Берроуз
14
Тэйлор
5
Биверс
4-4-1-2
5
Пирсон
12
Лис
6
Колуилл
15
Тоффоло
27
О'Брайен
14
Холмс
10
Синани
6
Хогг
7
Томас
25
Уорд
21
Николлс
8
Грант
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
8
Грант
5
Биверс
17
Поку
17
Поку
5
Биверс
23
Уорд
26
Батлер
26
Батлер
23
Уорд
14
Холмс
20
Тертон
20
Тертон
14
Холмс
6
Хогг
7
Хай
7
Хай
6
Хогг
10
Синани
37
Корома
37
Корома
10
Синани
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
6
Конор Ковентри
ОП
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Франки Кент
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
6
Конор Ковентри
ОП
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Франки Кент
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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