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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Шапекоэнсе
Коринтианс - Шапекоэнсе: обзор матча 02 ноября 2021
Коринтианс
02.11.2021, вторник, 03:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Шапекоэнсе
88'
Замена
A. Santos
️️️️
M. Ribeiro
77'
Желтая карточка
E.
76'
Замена
R. Gebing
️️️️
A.
68'
Желтая карточка
Э.
66'
Замена
Э.
️️️️
K. Nunes
62'
Желтая карточка
Кейллер
Замена
Г. Силва
️️️️
Габриэль
46'
Желтая карточка
Р. Аугусто
42'
40'
Желтая карточка
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
20
Жулиано
АП
4
Жил
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
7
Mike
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Коринтианс
22
Caique França
ВР
43
Витиньо
ЦФ
21
Жо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
7
Луан
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
Шапекоэнсе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
3-3-1-4
6
Сантос
4
Виктор
23
Фагнер
7
Аугусто
6
Габриэль
10
Гедес
20
Жулиано
4
Жил
33
Донелли
37
Ду Кейрос
11
Перейра
1-5
33
0
13
Кейллер
25
Бузанелло
4
Игнасио
2
6
Габриэль
19
Силва
19
Силва
6
Габриэль
22
22
0
0
0
0
5
19
19
5
0
19
Энрике
19
Энрике
0
Остались в запасе
Коринтианс
Шапекоэнсе
22
Caique França
ВР
43
Витиньо
ЦФ
21
Жо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
7
Луан
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
Остались в запасе
22
Caique França
ВР
43
Витиньо
ЦФ
21
Жо
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
7
Луан
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
34
Léo Santos
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
Остались в запасе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Коринтианс - Шапекоэнсе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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