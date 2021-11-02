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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Рединг
Миллуолл - Рединг: обзор матча 02 ноября 2021
Миллуолл
02.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
72'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Рединг
Желтая карточка
Р. Леонард
88'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Б. Афобе
87'
77'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Пушкаш
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Р. Леонард
72'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Кифтенбельд
46'
Замена
М. Беннетт
️️️️
M. Smith
46'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
3-4-3
33
Биалковски
3
Уоллес
5
Купер
4
Хатчинсон
8
Кифтенбельд
16
Митчелл
6
Сэйвилл
17
Уоллес
18
Леонард
17
23
Афобе
4-2-4
23
Саутвуд
24
Данн
26
Мур
48
21
Баба
8
Свифт
14
Эджария
20
Деле-Баширу
12
Холмс
29
Лорент
47
Пушкаш
8
Кифтенбельд
2
Мэлони
2
Мэлони
8
Кифтенбельд
17
10
Беннетт
10
Беннетт
17
23
Афобе
20
МакНамара
20
МакНамара
23
Афобе
47
Пушкаш
39
Кларк
39
Кларк
47
Пушкаш
Остались в запасе
Миллуолл
Рединг
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Миллуолл - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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