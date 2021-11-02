Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Лилль
Севилья - Лилль: обзор матча 02 ноября 2021
Севилья
02.11.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
15'
Л. Окампос
43'
Д. Дэвид (П)
51'
Н. Иконе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Лилль
90'
+8
Желтая карточка
Ю. Языджи
90'
+7
Желтая карточка
И. Грбич
Желтая карточка
Д. Карлос
90'
+7
Желтая карточка
Г. Монтиэль
90'
+7
Желтая карточка
Л. Окампос
90'
87'
Желтая карточка
Б. Андре
86'
Замена
Шека
️️️️
Д. Дэвид
79'
Желтая карточка
Н. Иконе
78'
Желтая карточка
Ж. Бамба
75'
Замена
А. Онана
️️️️
Р. Саншеш
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
О. Торрес
72'
72'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Т. Веа
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
65'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
60'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Т. Делэни
57'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
57'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Сусо
57'
51'
ГОЛ! 1:2!
Н. Иконе
Пас отдал
З. Челик
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дэвид
Желтая карточка
Т. Делэни
42'
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
Р. Мир
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-2-1-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
27
Делэни
5
Фернандо
8
Торрес
7
Окампос
10
Сусо
17
Мир
4-2-2-2
13
Грбич
2
Челик
6
Фонте
35
Джало
17
Рейнилду
21
Андре
8
Саншеш
93
Иконе
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
10
Сусо
19
Хордан
19
Хордан
10
Сусо
27
Делэни
9
Ламела
9
Ламела
27
Делэни
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
22
Веа
97
Языджи
97
Языджи
22
Веа
8
Саншеш
24
Онана
24
Онана
8
Саншеш
15
Дэвид
8
Шека
8
Шека
15
Дэвид
Остались в запасе
Севилья
Лилль
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Севилья - Лилль
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Игра
Новости команд
Все
Севилья
Лилль
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+