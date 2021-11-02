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Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Челси
Мальме - Челси: обзор матча 02 ноября 2021
Мальме
02.11.2021, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
0 : 1
Завершен
Челси
56'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Челси
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Э. Ракип
86'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Ж. Инге Бергет
86'
80'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
74'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хадсон-Одои
74'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Х. Зиеш
Замена
А. Налич
️️️️
С. Нанаси
74'
69'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
М. Ольссон
️️️️
С. Рикс
57'
Замена
О. Левицки
️️️️
С. Пенья
57'
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
8
Инносент Бонке
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
21
Петер Гваргис
ЛВ
6
Оскар Левицки
ЦП
27
Малик Абубакари
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
3-3-2-2
27
Далин
15
Ахмедходжич
4
Нильсен
16
Брорссон
8
Бонке
5
Рикс
6
Ракип
11
Нанаси
6
Пенья
14
Чолак
14
Бергет
3-2-2-2-1
16
Менди
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
29
Хаверц
14
Бергет
64
Ларссон
64
Ларссон
14
Бергет
5
Рикс
13
Ольссон
13
Ольссон
5
Рикс
11
Нанаси
7
Налич
7
Налич
11
Нанаси
6
Пенья
6
Левицки
6
Левицки
6
Пенья
6
Ракип
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
6
Ракип
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
6
Баркли
6
Баркли
22
Зиеш
Остались в запасе
Мальме
Челси
1
Исмаэль Диавара
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
21
Петер Гваргис
ЛВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
20
Харви Вейл
АП
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
21
Петер Гваргис
ЛВ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Остались в запасе
20
Харви Вейл
АП
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Мальме - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
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