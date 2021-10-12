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    Расписание матчей 12-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 25 тур
    12 октября, вторник
    02:00
    Куяба
    0:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа D
    12 октября, вторник
    17:00
    Казахстан
    0:2
    Финляндия
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Украина
    1:1
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    12 октября, вторник
    18:00
    Иордания
    3:0
    Узбекистан
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    19:00
    Бахрейн
    0:1
    Новая Зеландия
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Ирландия
    4:0
    Катар
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа A
    12 октября, вторник
    21:45
    Сербия
    3:1
    Азербайджан
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Португалия
    5:0
    Люксембург
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа B
    12 октября, вторник
    21:45
    Швеция
    2:0
    Греция
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Косово
    1:2
    Грузия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа C
    12 октября, вторник
    21:45
    Литва
    0:4
    Швейцария
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Болгария
    2:1
    Северная Ирландия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа F
    12 октября, вторник
    21:45
    Израиль
    2:1
    Молдавия
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Фарерские острова
    0:1
    Шотландия
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Дания
    1:0
    Австрия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа I
    12 октября, вторник
    21:45
    Сан-Марино
    0:3
    Андорра
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Англия
    1:1
    Венгрия
    Матч завершен
    12 октября, вторник
    21:45
    Албания
    0:1
    Польша
    Матч завершен
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