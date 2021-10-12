сентябрь 2021
октябрь 2021
Бразилия. Серия А 2021, 25 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа D
Товарищеские матчи. Сборные 2021
12 октября, вторник
18:00
Матч завершен
12 октября, вторник
19:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа A
12 октября, вторник
21:45
Матч завершен
12 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа C
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа F
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 8 тур, группа I