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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Австрия
Дания - Австрия: обзор матча 12 октября 2021
Дания
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
1 : 0
Завершен
Австрия
53'
Й. Меле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Австрия
90'
+1
Желтая карточка
М. Забитцер
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
89'
Замена
К. Нергор
️️️️
Д. Васс
89'
83'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
К. Лаймер
83'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Груль
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
А. Сков Ольсен
77'
72'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ш. Илсанкер
72'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Э. Кара
ГОЛ! 1:0!
Й. Меле
Пас отдал
Т. Делэни
53'
47'
Желтая карточка
К. Триммель
Замена
К. Дольберг
️️️️
М. Дамсгор
44'
Желтая карточка
Д. Васс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
0
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Деян Любичич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
3
Вестергор
4
Кьер
13
Кристенсен
5
Меле
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
11
Сков Ольсен
20
Поульсен
4-1-3-1-1
13
Бахман
16
Триммель
4
Хинтереггер
8
Алаба
5
Пош
10
Гриллич
6
Илсанкер
9
Забитцер
20
Лаймер
19
Груль
0
Кара
11
Сков Ольсен
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
11
Сков Ольсен
8
Делэни
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Делэни
18
Васс
15
Нергор
15
Нергор
18
Васс
14
Дамсгор
12
Дольберг
12
Дольберг
14
Дамсгор
0
Кара
17
Шауб
17
Шауб
0
Кара
20
Лаймер
17
Кайнц
17
Кайнц
20
Лаймер
19
Груль
11
Грегоритч
11
Грегоритч
19
Груль
6
Илсанкер
20
Онисиво
20
Онисиво
6
Илсанкер
Остались в запасе
Дания
Австрия
19
Йонас Винд
ЦФ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
26
Алессандро Шепф
ЦП
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
17
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Александер Шлагер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
17
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Дания - Австрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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