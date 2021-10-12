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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Швейцария
Литва - Швейцария: обзор матча 12 октября 2021
Литва
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
0 : 4
Завершен
Швейцария
31'
Б. Эмболо
42'
Р. Штеффен
45'
Б. Эмболо
90+4'
М. Гавранович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Швейцария
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
М. Гавранович
Замена
В. Гашпуйтис
️️️️
Э. Гирдвайнис
89'
89'
Замена
С. Иттен
️️️️
Б. Эмболо
Замена
Э. Велюлис
️️️️
Ф. Черных
83'
76'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Д. Шакири
67'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Р. Штеффен
67'
Замена
Р. Варгас
️️️️
С. Цубер
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
К. Лаукжемис
46'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
В. Сливка
46'
46'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Р. Родригес
45'
ГОЛ! 0:3!
Б. Эмболо
Пас отдал
Д. Шакири
42'
ГОЛ! 0:2!
Р. Штеффен
Пас отдал
Ф. Шер
31'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
15
Джибриль Соу
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Литва
0
Титас Крапикас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
0
Justinas Janusevskis
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Седрик Иттен
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-3-2-2
1
Шеткус
4
Гирдвайнис
21
Бараускас
13
Ласицкас
6
Шаткус
19
Мегелайтис
23
Баравикас
14
Сливка
11
Новиковас
9
Лаукжемис
10
Черных
4-3-2-1
1
Зоммер
3
Видмер
22
Шер
4
Эльведи
13
Родригес
15
Соу
8
Фройлер
14
Цубер
23
Шакири
11
Штеффен
7
Эмболо
4
Гирдвайнис
2
Гашпуйтис
2
Гашпуйтис
4
Гирдвайнис
10
Черных
16
Велюлис
16
Велюлис
10
Черных
14
Сливка
18
Вербицкас
18
Вербицкас
14
Сливка
9
Лаукжемис
19
Казлаускас
19
Казлаускас
9
Лаукжемис
13
Родригес
19
Гарсия
19
Гарсия
13
Родригес
11
Штеффен
16
Фасснахт
16
Фасснахт
11
Штеффен
14
Цубер
17
Варгас
17
Варгас
14
Цубер
7
Эмболо
19
Иттен
19
Иттен
7
Эмболо
23
Шакири
19
Гавранович
19
Гавранович
23
Шакири
Остались в запасе
Литва
Швейцария
0
Титас Крапикас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
0
Justinas Janusevskis
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
21
Йонас Омлин
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
0
Титас Крапикас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
17
Мартинас Дапкус
ЦП
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
0
Justinas Janusevskis
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Литва - Швейцария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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