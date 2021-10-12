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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Люксембург
Португалия - Люксембург: обзор матча 12 октября 2021
Португалия
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
5 : 0
Завершен
Люксембург
8'
К. Роналду (П)
13'
К. Роналду (П)
18'
Б. Фернандеш
69'
Ж. Палинья
87'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Люксембург
ГОЛ! 5:0!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Невеш
87'
Желтая карточка
Ж. Канселу
84'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Б. Фернандеш
80'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Б. Силва
80'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Силва
73'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Палинья
73'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Палинья
Пас отдал
Б. Фернандеш
69'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ж. Моутинью
65'
46'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
С. Тилль
46'
Замена
И. Санчес
️️️️
О. Тилль
32'
Желтая карточка
К. Мартинс
Желтая карточка
Н. Мендеш
22'
ГОЛ! 3:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Б. Силва
18'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
10
Данель Синани
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
6
Диогу Пиментель
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
19
Мендеш
3
Пепе
3
Диаш
20
Канселу
6
Палинья
8
Моутинью
10
Силва
8
Фернандеш
9
Силва
7
Роналду
3-1-5-1
1
Морис
2
Шано
13
Карлсон
17
Пинту
8
Мартинс
10
Синани
21
Тилль
21
Тилль
18
Янс
16
Баррейро
10
Родригес
9
Силва
7
Леау
7
Леау
9
Силва
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
8
Моутинью
17
Мариу
17
Мариу
8
Моутинью
10
Силва
6
Нуньес
6
Нуньес
10
Силва
8
Фернандеш
7
Гедеш
7
Гедеш
8
Фернандеш
21
Тилль
7
Санчес
7
Санчес
21
Тилль
21
Тилль
21
Девилье
21
Девилье
21
Тилль
Остались в запасе
Португалия
Люксембург
1
Диогу Кошта
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Ральф Шон
ВР
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
6
Диогу Пиментель
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Диогу Кошта
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
16
Тим Кипс
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
6
Диогу Пиментель
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Португалия - Люксембург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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