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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Венгрия
Англия - Венгрия: обзор матча 12 октября 2021
Англия
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
1 : 1
Завершен
Венгрия
37'
Д. Стоунз
24'
Р. Салаи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Венгрия
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Т. Абрахам
90'
+2
90'
+2
Замена
Б. Болла
️️️️
Л. Него
90'
+2
Замена
Н. Николич
️️️️
Д. Собослаи
90'
Желтая карточка
Д. Собослаи
79'
Замена
Я. Хан
️️️️
Р. Салаи
79'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
А. Шафер
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Р. Стерлинг
76'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Г. Кейн
76'
68'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
С. Шен
Замена
Б. Сака
️️️️
Д. Грилиш
62'
42'
Желтая карточка
А. Шафер
ГОЛ! 1:1!
Д. Стоунз
37'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Салаи
Желтая карточка
Л. Шоу
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
18
Жолт Надь
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
4-1-3-2
1
Пикфорд
3
Шоу
5
Стоунз
15
Мингс
2
Уокер
4
Райс
17
Грилиш
19
Маунт
10
Стерлинг
9
Кейн
7
Фоден
4-2-3-1
12
Гулачи
7
Него
3
Кечкеш
4
Салаи
2
Ланг
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
9
Шен
18
Надь
10
Стерлинг
8
Хендерсон
8
Хендерсон
10
Стерлинг
17
Грилиш
7
Сака
7
Сака
17
Грилиш
Абрахам
19
Уоткинс
19
Уоткинс
Абрахам
9
Кейн
11
Абрахам
11
Абрахам
9
Кейн
9
Шен
11
Холендер
11
Холендер
9
Шен
7
Него
14
Болла
14
Болла
7
Него
13
Шафер
8
Вечеи
8
Вечеи
13
Шафер
20
Салаи
25
Хан
25
Хан
20
Салаи
10
Собослаи
23
Николич
23
Николич
10
Собослаи
Остались в запасе
Англия
Венгрия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
22
Адам Богдан
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
Остались в запасе
22
Адам Богдан
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Англия - Венгрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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