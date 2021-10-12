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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Катар
Ирландия - Катар: обзор матча 12 октября 2021
Ирландия
12.10.2021, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Катар
4'
К. Робинсон
13'
К. Робинсон (П)
53'
К. Робинсон
59'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ирландия - Катар
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. МакГрат
88'
Замена
Г. Артер
️️️️
К. Хурихейн
88'
85'
Желтая карточка
А. Мадибо
Замена
Т. Пэррот
️️️️
К. Робинсон
77'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Ш. Даффи
77'
73'
Замена
А. Аль-Аелдин
️️️️
А. Али
Замена
Д. Найт
️️️️
Ч. Огбене
69'
ГОЛ! 4:0!
Ш. Даффи
Пас отдал
К. Хурихейн
59'
ГОЛ! 3:0!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Хендрик
53'
Замена
С. Кристи
️️️️
М. Доэрти
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Робинсон
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
Пас отдал
К. Хурихейн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
20
Чидозие Огбене
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
19
Алмоез Али
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
6
Атем Абдулазиз
ЦФ
12
Карим Будиаф
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
2
Педро Мигель
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
16
Гэвин Базуну
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
Катар
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Келлехер
12
Омобамиделе
4
Даффи
15
Иган
3
Стивенс
2
Доэрти
13
Хендрик
14
Хурихейн
10
МакГрат
20
Огбене
7
Робинсон
1-5
22
Баршам
3
Хассан
12
Будиаф
15
аль-Рави
5
Салман
2
Мигель
10
Аль-Хайдос
2
Доэрти
15
Кристи
15
Кристи
2
Доэрти
4
Даффи
22
Коллинс
22
Коллинс
4
Даффи
14
Хурихейн
8
Артер
8
Артер
14
Хурихейн
20
Огбене
8
Найт
8
Найт
20
Огбене
7
Робинсон
7
Пэррот
7
Пэррот
7
Робинсон
10
МакГрат
9
Коллинс
9
Коллинс
10
МакГрат
23
Мадибо
23
Мадибо
19
Али
7
Аль-Аелдин
7
Аль-Аелдин
19
Али
Остались в запасе
Ирландия
Катар
23
Марк Траверс
ВР
16
Гэвин Базуну
ВР
11
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
10
Адам Айда
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
16
Гэвин Базуну
ВР
11
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
10
Адам Айда
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Остались в запасе
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
13
Мусаб Ходер
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Ирландия - Катар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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