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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Андорра
Сан-Марино - Андорра: обзор матча 12 октября 2021
Сан-Марино
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
0 : 3
Завершен
Андорра
10'
М. Пужоль
53'
С. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Андорра
90'
Замена
Х. Виейра
️️️️
М. Пужоль
90'
Замена
Э. Де Паблос
️️️️
М. Сан Николас
Желтая карточка
А. Грандони
84'
84'
Замена
Ж. Рубио
️️️️
К. Мартинес
77'
Замена
М. Виейра
️️️️
С. Морено
Замена
Х. Хирш
️️️️
Д. Томаззини
68'
Желтая карточка
Л. Ченсони
66'
Желтая карточка
Э. Голинуччи
63'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
М. Муларони
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Морено
Пас отдал
М. Пужоль
28'
Желтая карточка
М. Сан Николас
Желтая карточка
Д. Симончини
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Пужоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
19
Лука Ченсони
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Жорди Алаез
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
15
Джакомо Конти
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
17
Хосе Хирш
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
23
Эрик Де Паблос
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
4-3-3
23
Бенедеттини
23
Грандони
4
Фаббри
6
Симончини
21
Баттистини
17
Голинуччи
22
Муларони
17
Томаззини
9
Нанни
19
Ченсони
8
Голинуччи
4-4-1-1
12
Альварес
5
Льовера
15
Сан Николас
2
Мартинес
3
Алаведра
14
Алаез
3
Валес
7
Пужоль
17
Сервос
11
Морено
9
Куку
17
Томаззини
17
Хирш
17
Хирш
17
Томаззини
22
Муларони
7
Витаиоли
7
Витаиоли
22
Муларони
2
Мартинес
18
Рубио
18
Рубио
2
Мартинес
7
Пужоль
8
Виейра
8
Виейра
7
Пужоль
11
Морено
8
Виейра
8
Виейра
11
Морено
15
Сан Николас
23
Де Паблос
23
Де Паблос
15
Сан Николас
Остались в запасе
Сан-Марино
Андорра
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
15
Джакомо Конти
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
Главный тренер
Франко Варрелла
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
15
Джакомо Конти
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Сан-Марино - Андорра
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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