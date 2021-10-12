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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Северная Ирландия
Болгария - Северная Ирландия: обзор матча 12 октября 2021
Болгария
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
2 : 1
Завершен
Северная Ирландия
53'
Т. Неделев
63'
Т. Неделев
35'
К. Вашингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Северная Ирландия
Замена
В. Божиков
️️️️
К. Десподов
90'
+2
88'
Желтая карточка
С. Даллас
Желтая карточка
К. Малинов
88'
82'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Баллард
82'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
К. Вашингтон
Замена
К. Крастев
️️️️
А. Илиев
79'
Замена
Д. Янков
️️️️
Т. Неделев
73'
Замена
К. Малинов
️️️️
Б. Цонев
73'
69'
Желтая карточка
Д. Баллард
68'
Замена
Д. Джонс
️️️️
К. Брэдли
67'
Замена
С. Даллас
️️️️
Д. Магеннис
ГОЛ! 2:1!
Т. Неделев
Пас отдал
И. Чочев
63'
ГОЛ! 1:1!
Т. Неделев
53'
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Вашингтон
Пас отдал
Д. Магеннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Иван Караджов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
0
Радослав Цонев
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
7
Борислав Цонев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Ясен Петров
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Петар Витанов
ОП
16
Кристиян Малинов
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
21
Калоян Крастев
ЦФ
0
Martin Lukov
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
7
Нилл МакГинн
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
0
Карл Винчестер
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
3-2-4-1
23
Караджов
0
Цонев
3
Христов
21
Велкоски
15
Христов
19
Турицов
7
Цонев
8
Неделев
9
Илиев
18
Чочев
11
Десподов
3-2-3-2
23
Пикок-Фаррел
17
МакНэйр
20
Кэткарт
5
Фланаган
2
Брэдли
4
Баллард
3
Фергюсон
8
Дэвис
6
Томпсон
11
Вашингтон
21
Магеннис
11
Десподов
15
Божиков
15
Божиков
11
Десподов
7
Цонев
16
Малинов
16
Малинов
7
Цонев
8
Неделев
7
Янков
7
Янков
8
Неделев
9
Илиев
21
Крастев
21
Крастев
9
Илиев
21
Магеннис
14
Даллас
14
Даллас
21
Магеннис
2
Брэдли
15
Джонс
15
Джонс
2
Брэдли
4
Баллард
7
МакГинн
7
МакГинн
4
Баллард
11
Вашингтон
9
Чарльз
9
Чарльз
11
Вашингтон
Остались в запасе
Болгария
Северная Ирландия
21
Светослав Вуцов
ВР
5
Петар Витанов
ОП
22
Илиан Илиев
АП
0
Martin Lukov
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
0
Карл Винчестер
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
5
Петар Витанов
ОП
22
Илиан Илиев
АП
0
Martin Lukov
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
23
Лиам Хьюз
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
0
Карл Винчестер
ЦФ
11
Пол Смит
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Болгария - Северная Ирландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
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