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Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Шотландия
Фарерские острова - Шотландия: обзор матча 12 октября 2021
Фарерские острова
12.10.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
0 : 1
Завершен
Шотландия
86'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Шотландия
Замена
К. Ольсен
️️️️
Й. Эдмундссон
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
Б. Хендрикссон
90'
+1
Замена
Д. Фредериксен
️️️️
Х. Ханссон
90'
+1
88'
Замена
Л. Купер
️️️️
Б. Гилмор
86'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
Н. Паттерсон
83'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Р. Кристи
83'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Р. Фрейзер
68'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Д. Хендри
67'
Желтая карточка
Л. Дайкс
Замена
П. Кнудсен
️️️️
В. Давидсен
59'
Замена
Х. Аскхам
️️️️
Х. Ватнсдаль
58'
39'
Желтая карточка
Р. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
6
Халлур Ханссон
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
13
Ханнес Агнарссон
ЦФ
0
Джон Фредериксен
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
12
Лиам Келли
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
3-2-3-1
12
Гестссон
15
Фэре
5
Наттестад
3
Давидсен
16
Ватнхамар
19
Йонссон
6
Ханссон
8
Хендрикссон
9
Соренсен
14
Эдмундссон
4-3-2-1
21
Гордон
6
Тирни
13
Хендри
5
Хэнли
3
Робертсон
4
Мактоминей
8
Гилмор
7
МакГинн
11
Кристи
20
Фрейзер
9
Дайкс
8
Ватнсдаль
13
Аскхам
13
Аскхам
8
Ватнсдаль
3
Давидсен
11
Кнудсен
11
Кнудсен
3
Давидсен
14
Эдмундссон
11
Ольсен
11
Ольсен
14
Эдмундссон
6
Ханссон
0
Фредериксен
0
Фредериксен
6
Ханссон
8
Гилмор
16
Купер
16
Купер
8
Гилмор
20
Фрейзер
22
Паттерсон
22
Паттерсон
20
Фрейзер
13
Хендри
8
МакГрегор
8
МакГрегор
13
Хендри
11
Кристи
17
Нисбет
17
Нисбет
11
Кристи
Остались в запасе
Фарерские острова
Шотландия
1
Гуннар Нильсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
21
Джон МакЛафлин
ВР
12
Лиам Келли
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
1
Гуннар Нильсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЦФ
Остались в запасе
21
Джон МакЛафлин
ВР
12
Лиам Келли
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Фарерские острова - Шотландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
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